Наши сайты
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№6
Март

В свежем «Главбухе»

Подскажите сотрудникам, какой вычет по НДФЛ получить сначала

Подписка
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
№6
16 марта 12 просмотров

Как исправить ошибки в исходном СЗВ-М?

отвечает:

Чтобы исправить ошибки в исходном СЗВ-М, вы можете сдать либо дополняющую, либо отменяющую форму.

Ошиблись в ИНН сотрудника? Подайте сразу обе формы: в отменяющую перенесите ошибочный ИНН из исходной, а в дополняющей укажите верный ИНН. Подробнее >>

 По итогам каждого месяца все страхователи должны сдавать в Пенсионный фонд РФ сведения о сотрудниках. Сведения составляйте по форме СЗВ-М, утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 1 февраля 2016 № 83п.

Эта рекомендация поможет без ошибок заполнить новую форму и правильно определить, какую информацию о сотрудниках включать в отчет.

Сдавать форму СЗВ-М должны все работодатели, а именно:

  • организации (в т. ч. иностранные, работающие в России) и их обособленные подразделения;
  • предприниматели, а также адвокаты, частные детективы и нотариусы.

В форму нужно включать сведения обо всех сотрудниках, которые выполняют работу на основании трудовых или гражданско-правовых договоров. И неважно, вела организация фактическую деятельность или нет, были выплаты сотрудникам в отчетном месяце или нет. Подать форму СЗВ-М нужно в любом случае.

Это следует из положений пункта 2.2 статьи 11 Закона от 1 апреля 1996 № 27-ФЗ.

Профессиональная справочная система для бухгалтеров, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня на 1gl.ru!

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Какими вопросами сотрудники замучили вашу бухгалтерию?

Сотрудники хоть раз просили завысить или занизить доходы в справке 2-НДФЛ?

Сотрудники хоть раз говорили, что вы им неправильно рассчитали зарплату или др. выплаты?

Сотрудники просят пояснить, что за суммы в их расчетных листках?

Сотрудники требуют 13-ую зарплату или дополнительные выплаты?

Сотрудники просят объяснить, как они могут получить налоговые вычеты?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.



Самые интересные статьи:

ФНС разрешила зачет по НДФЛ — образцы и новые правила

Путевые листы изменились — новые контрольные точки

Расскажите директору, откуда в годовом балансе взялись такие цифры