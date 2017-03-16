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16 марта 89 просмотров

Почему за ошибки или несдачу СЗВ-М такие большие штрафы?

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Сведения из СЗВ-М – это единственный источник данных, на основании которых ПФР принимает решение об индексации пенсий пенсионерам. И поэтому недостоверные сведения либо их отсутствие причиняют ущерб интересам граждан и бюджета. Какие штрафы за СЗВ-М, смотрите в рекомендации.

Сведения по форме СЗВ-М сдавайте ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным (п. 2.2 ст. 11 Закона от 1 апреля 1996 № 27-ФЗ). Можно сдать отчет и раньше, если у вас есть точные сведения.

Если срок сдачи отчета выпадает на выходной или праздник, страхователи вправе отчитаться в ближайший рабочий день. Хоть правил о переносе сроков в Законе от 1 апреля 1996 № 27-ФЗ нет, можно применять нормы статьи 193 Гражданского кодекса РФ. Так сказано в письме ПФР от 28 декабря 2016 № 08-19/19045.

Крайний срок для отчета за декабрь 2016 года – 16 января 2017 года. 15 января – воскресенье, поэтому срок переносят на следующий рабочий день. Вот крайние сроки сдачи СЗВ-М за 2017 год:

  • за январь – 15 февраля;
  • за февраль – 15 марта;
  • за март – 17 апреля;
  • за апрель – 15 мая;
  • за май – 15 июня;
  • за июнь – 17 июля;
  • за июль – 15 августа;
  • за август – 15 сентября;
  • за сентябрь – 16 октября;
  • за октябрь – 15 ноября;
  • за ноябрь – 15 декабря;
  • за декабрь – 15 января 2018 года.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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