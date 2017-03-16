Сведения из СЗВ-М – это единственный источник данных, на основании которых ПФР принимает решение об индексации пенсий пенсионерам. И поэтому недостоверные сведения либо их отсутствие причиняют ущерб интересам граждан и бюджета. Какие штрафы за СЗВ-М, смотрите в рекомендации.

Сведения по форме СЗВ-М сдавайте ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным (п. 2.2 ст. 11 Закона от 1 апреля 1996 № 27-ФЗ). Можно сдать отчет и раньше, если у вас есть точные сведения.

Если срок сдачи отчета выпадает на выходной или праздник, страхователи вправе отчитаться в ближайший рабочий день. Хоть правил о переносе сроков в Законе от 1 апреля 1996 № 27-ФЗ нет, можно применять нормы статьи 193 Гражданского кодекса РФ. Так сказано в письме ПФР от 28 декабря 2016 № 08-19/19045.

Крайний срок для отчета за декабрь 2016 года – 16 января 2017 года. 15 января – воскресенье, поэтому срок переносят на следующий рабочий день. Вот крайние сроки сдачи СЗВ-М за 2017 год: