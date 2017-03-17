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17 марта 110 просмотров

Какая ответственность предусмотрена для работодателя, если он не выдает сотрудникам выписки из СЗВ-М?

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отвечает:

Копии сведений по форме СЗВ-М работодатель обязан передавать сотрудникам. Срок – пять календарных дней с даты, когда человек обратился за такой информацией.

За выписки из СЗВ-М работодателя может оштрафовать трудовая инспекция. Со стороны ПФР штрафы не предусмотрены. Как передавать копии сведений по форме СЗВ-М сотрудникам, читайте в рекомендации.

Форму СЗВ-М сдавайте в территориальные отделения Пенсионного фонда РФ по месту учета страхователя, то есть организации или предпринимателя. Если у вашей организации есть обособленные подразделения, то учтите ряд особенностей.

Если у подразделения отдельный расчетный или лицевой счет и вознаграждения сотрудникам вы начисляете обособленно, сдавайте СЗВ-М в территориальное отделение ПФР по своему местонахождению. В отчете надо указывать КПП обособленного подразделения.

Если же у обособленного подразделения нет своего счета или же зарплату начисляют в головном офисе, то данные о сотрудниках такого подразделения надо включить в общий отчет по «голове». По такому же принципу составляйте отчеты по обособленным подразделениям, расположенным за пределами России. Такие выводы можно сделать из положений пунктов 11 и 14 статьи 431 Налогового кодекса РФ, статьи 11 Закона от 15 декабря 2001 № 167-ФЗ.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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