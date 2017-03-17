Нет необходимости направлять 2-НДФЛ в инспекцию по месту жительству сотрудника. Даже если он зарегистрирован в другом регионе России, отличном от того, где находится работодатель.

Отчитывайтесь о выплаченных наемным работникам доходах и удержанных с них суммах НДФЛ только по месту регистрации организации. Построчные подсказки, чтобы заполнить справки за 2016 год, смотрите в рекомендации.

Сдавать справки 2-НДФЛ должны налоговые агенты. То есть те организации, которые выплачивают доходы физлицам. Как правило, это работодатели. При этом составлять справку нужно по каждому человеку, который получает доход.

Сдать справку 2-НДФЛ понадобится и в том случае, когда организация должна, но не может удержать налог с выплаченных доходов. Например, если организация вручила подарок стоимостью более 4000 руб. человеку, который не является ее сотрудником.

Кроме того, налоговые инспекторы могут запросить 2-НДФЛ у человека, который самостоятельно отчитывается по полученным доходам, например от продажи квартиры, и при этом заявляет право на налоговые вычеты (ст. 31 НК РФ). В этом случае налоговый агент (работодатель) обязан предоставить такому человеку справку по его запросу.