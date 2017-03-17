Возврат дебиторки прошлых периодов в бухучете надо зафиксировать как восстановление кассового расхода.

При этом не формируют 500-е счета. В графу 9 отчета об обязательствах ее сумму не включают. То есть на показатели отчета (ф. 0503738) поступившая дебиторка не влияет. Этот вывод следует из пункта 48 Инструкции № 33н, совместных писем Минфина России и Федерального казначейства № 02-07-07/5669, № 07-04-05/02-120 и от 30 декабря 2015 г. № 02-07-07/77754, № 07-04-05/02-919.

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