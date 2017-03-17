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17 марта 43 просмотра

Как образовательному учреждению принимать обязательства и отражать в отчетности оплату больничного за счет ФСС?

отвечает:

Обязательства по страховым взносам принимают в объеме утвержденных плановых назначений в начале года и в конце года корректируйте сумму. Так как больничное пособие платят за счет страховых взносов в ФСС (то есть при выплате пособия сумма страховых взносов к оплате уменьшается), то в конце года обязательства надо скорректировать и на сумму больничных пособий за счет фонда.

Денежные обязательства по взносам в ФСС нужно принимать на сумму кредиторской задолженности по счету 303 02.

Если же сумма расходов по ФСС больше, чем сумма взносов, тогда денежное обязательство принимать не нужно. Следовательно, обязательства (денежные обязательства) на сумму дебиторской задолженности ФСС не принимаются, поэтому сумма дебиторской задолженности будет отражена в графах 10 и 11 раздела 1 отчета (ф. 0503738).

Учтите, что по расчетам с фондом допускается расхождение между показателями графы 8 «Денежные обязательства» и графы 6 «Принятые обязательства, всего» отчета (ф. 0503738).

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