Да.

Образовательное учреждение имеет право включить в первичку, которую составило на основе унифицированной формы, дополнительные реквизиты и данные. Но нельзя удалять обязательные реквизиты из форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, которые утверждены приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н.

Напомним, что обязательные реквизиты первичного документа перечислены в части 2 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

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