Общий срок хранения первичных документов – пять лет после отчетного года (ч. 1 ст. 29 Закона № 402-ФЗ). Но могут быть и более длительные сроки хранения. Они установлены в НК РФ, Федаральном законе от 22 апреля 2010 г. № 125-ФЗ и Перечне, утвержденном приказом Минкультуры России от 25 августа 2010 г. № 558.

Например, документы для начисления и уплаты страховых взносов (формы № Т-49, № Т-51, № Т-53) хранят шесть лет после окончания года, в котором их последний раз использовали (подп. 6 п. 3.4 ст. 23 НК РФ).

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