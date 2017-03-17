Сотрудники хоть раз просили завысить или занизить доходы в справке 2-НДФЛ?

Да

Нет

Сотрудники хоть раз говорили, что вы им неправильно рассчитали зарплату или др. выплаты?

Да

Нет

Сотрудники просят пояснить, что за суммы в их расчетных листках?

Да

Нет

Сотрудники требуют 13-ую зарплату или дополнительные выплаты?

Да

Нет

Сотрудники просят объяснить, как они могут получить налоговые вычеты?

Да