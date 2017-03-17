Справки уточнять не обязательно.
Если компания не знает ИНН сотрудника, она оставляет поле с номером пустым. Это не ошибка, налоговики принимают справки без ИНН (письмо ФНС России от 09.03.16 № БС-3-11/959).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Справки уточнять не обязательно.
Если компания не знает ИНН сотрудника, она оставляет поле с номером пустым. Это не ошибка, налоговики принимают справки без ИНН (письмо ФНС России от 09.03.16 № БС-3-11/959).
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