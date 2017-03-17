Нет, не надо.
Компания доначислила зарплату в этом году. Значит, это доходы текущего года. Надо отразить их в справке за 2017 год. Уточненку за прошлый период не надо подавать (письмо ФНС России от 26.03.13 № ЕД-4-3/5209).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет, не надо.
Компания доначислила зарплату в этом году. Значит, это доходы текущего года. Надо отразить их в справке за 2017 год. Уточненку за прошлый период не надо подавать (письмо ФНС России от 26.03.13 № ЕД-4-3/5209).
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