Четких правил нет, но логично писать в договоре «без НДС».
Компании на упрощенке не являются налогоплательщиками НДС. Иначе говоря, от налога освобождается вся деятельность компании, а не конкретные операции.
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Четких правил нет, но логично писать в договоре «без НДС».
Компании на упрощенке не являются налогоплательщиками НДС. Иначе говоря, от налога освобождается вся деятельность компании, а не конкретные операции.
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