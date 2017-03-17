Да, на камералке компании инспекторы вправе требовать документы у ее контрагентов. Налоговики запрашивают те бумаги, которые касаются деятельности проверяемого налогоплательщика. Об этом сказано в пункте 1 статьи 93.1 НК РФ.
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, на камералке компании инспекторы вправе требовать документы у ее контрагентов. Налоговики запрашивают те бумаги, которые касаются деятельности проверяемого налогоплательщика. Об этом сказано в пункте 1 статьи 93.1 НК РФ.
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