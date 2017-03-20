Обязательства по резервам предстоящих расходов принимают к учету проводкой:

ДЕБЕТ 0 506 90 200

КРЕДИТ 0 502 99 200

– приняты обязательства по резерву на отпуска.

Это следует из пунктов 309, 319 Инструкции № 157н и письма Минфина России от 7 апреля 2015 г. № 02-07-07/19450.

Отложенные обязательства (резервы) отражают в графе 6 по строкам 900 и 910 раздела 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом» отчета (ф. 0503738). При этом графу 4 «Утверждено плановых назначений» не заполняют (п. 1.5.10 совместного письма от 30 декабря 2015 г.Минфина России № 02-07-07/77754 и Федерального казначейства № 07-04-05/02-919).

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