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20 марта 23 просмотра

Включать ли образовательному учреждению в раздел 3 отчета по обязательствам расходные обязательства по формированию резервов на оплату отпусков?

отвечает:

Обязательства по резервам предстоящих расходов принимают к учету проводкой:

ДЕБЕТ 0 506 90 200
КРЕДИТ 0 502 99 200
– приняты обязательства по резерву на отпуска.

Это следует из пунктов 309, 319 Инструкции № 157н и письма Минфина России от 7 апреля 2015 г. № 02-07-07/19450.

Отложенные обязательства (резервы) отражают в графе 6 по строкам  900 и 910 раздела 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом» отчета (ф. 0503738). При этом графу 4 «Утверждено плановых назначений» не заполняют (п. 1.5.10 совместного письма от 30 декабря 2015 г.Минфина России № 02-07-07/77754 и Федерального казначейства № 07-04-05/02-919).

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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