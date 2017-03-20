Перечень таких мер открытый, поскольку дополнительные гарантии соцподдержки предоставляют на основании актов Президента РФ, Правительства РФ, органов госвласти и местного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов. А также по приказу самого учреждения из внебюджетных источников. К иным мерам относят: предоставление санаторно-курортных путевок, оплату проезда к месту лечения, поощрение учеников, которые проявляют выдающиеся способности, и т. д.

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