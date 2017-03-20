Физическое лицо не может оплачивать услуги хостинга.

Данные услуги предоставляются и оплачиваются на основании договора между учреждением и провайдером. После того как заключили договор, учреждение ежемесячно перечисляет провайдеру плату, а провайдер по итогам месяца представляет акт об оказании услуг. Расходы в бухгалтерском учете надо списать на счет 0 401 20 226. Таким образом, для оплаты услуг хостинга должен соблюдаться общий порядок расчетов с поставщиками.

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