За четвертый квартал 2016 года компания сдала декларацию по НДС к уплате. На камералке инспекция прислала два требования. В одном запросе налоговики пишут, что обнаружили несоответствия между декларацией компании и отчетом контрагента. Поэтому просят счета-фактуры, карточки счетов 08 и 01, оборотно-сальдовые ведомости по полученным авансам, а также требуют пояснить расхождения. Подавать ли документы и пояснения?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, пояснения и документы нужно подать.
Если инспекторы выявили противоречия в декларации компании и ее контрагентов, то вправе истребовать счета-фактуры, первичку и иные документы, которые относятся к этим операциям (п. 8.1 ст. 88 НК РФ). Кроме того, они вправе запросить пояснения, если нашли нестыковки (п. 3 ст. 88 НК РФ).