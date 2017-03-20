По итогам выездной проверки инспекторы доначислили компании налог на прибыль и НДС. Фирма получила на руки акт. К акту налоговики приложили справки из банка контрагента. Даты в этих документах на несколько месяцев раньше, чем началась выездная проверка компании. Выяснили у поставщика, что в январе инспекторы собрали эти документы на выездной проверке контрагента. Можно ли считать это нарушением и отменить решение налоговиков?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Отменить решение не получится.
Кодекс разрешает истребовать документы во время проверок или других мероприятий налогового контроля (п. 27 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57). Налоговики получили бумаги, когда проверяли контрагента. Значит, вправе использовать их при проверке компании.