Надо оплатить выходной по двойной ставке сверх оклада. Или по одинарной, если сотрудник возьмет отгул.

Сотрудники, занятые на вредных работах, проходят периодические медосмотры (ст. 213, 214 ТК РФ). Это трудовая обязанность работников. Значит, время осмотра нужно оплатить.

По общему правилу за время медосмотра компания начисляет средний заработок (ст. 185 ТК РФ). То есть компенсирует зарплату, которую мог бы получить сотрудник, если бы работал. В выходной сотрудник не работает. Значит, начислите не средний заработок, а зарплату.

Надо оплатить период осмотра так же, как работу в выходной (ст. 153 ТК РФ). То есть в размере двойной ставки сверх оклада, если работник проходит осмотр сверх нормы рабочего времени. Или в одинарной ставке сверх оклада, если работник взамен берет выходной в другой день.

Причем надо оплатить только часы, которые работник потратил на осмотр. Время, за которое сотрудник должен пройти обследование, не регламентировано. Приблизительное время надо узнать в поликлинике и записать в графике. Например, работник проходил осмотр с 9 утра до 12 дня. Тогда оплатите три часа.