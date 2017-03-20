Наши сайты
3 месяца подписки в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№6
Март

В свежем «Главбухе»

Верно ли вы считаете зарплату и пособия

Подписка
3 месяца подписки в подарок!
№6
20 марта 14 просмотров

Учет у предпринимателя на патенте. В начале года он купил патент на три месяца, но вовремя не оплатил его. Выручка за октябрь—декабрь 2016 года не превышает 2 млн рублей. Вправе ли бизнесмен воспользоваться льготой по статье 145 НК РФ и не платить НДС за три предыдущих месяца?

Формы по теме

отвечает:

Да, бизнесмен вправе не платить НДС.

Патент на три месяца предприниматель должен оплатить не позднее срока, на который получил его (подп. 1 п. 2 ст. 346.51 НК РФ). Если опоздать с уплатой, бизнесмен лишится права на спецрежим и перейдет на общую систему.

Предприниматель вправе освободиться от обязанностей налогоплательщика, если за три предыдущих месяца получил выручку меньше 2 млн рублей (п. 1 ст. 145 НК РФ). Для этого предприниматель должен представить в инспекцию уведомление и выписку из книги учета доходов и расходов за три предыдущих месяца (п. 3, 6 ст. 145 НК РФ).

Форма уведомления для освобождения НДС утверждена приказом МНС России от 04.07.02 № БГ-3-03/342. Документы бизнесмен должен подать не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого решил воспользоваться освобождением.

Предприниматель подаст уведомление только в апреле, а хочет получить льготу с января. В кодексе не сказано, какие последствия наступают, если налогоплательщик не вовремя представил документ. Поэтому ФНС считает, что освободиться от НДС можно с начала года (письмо от 14.09.15 № ГД-3-3/3436@). Значит, не потребуется платить налог с выручки за январь — март.

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Какими вопросами сотрудники замучили вашу бухгалтерию?

Сотрудники хоть раз просили завысить или занизить доходы в справке 2-НДФЛ?

Сотрудники хоть раз говорили, что вы им неправильно рассчитали зарплату или др. выплаты?

Сотрудники просят пояснить, что за суммы в их расчетных листках?

Сотрудники требуют 13-ую зарплату или дополнительные выплаты?

Сотрудники просят объяснить, как они могут получить налоговые вычеты?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.



Самые интересные статьи:

Почему не оплатили отпуск за свой счет, или Самые неожиданные претензии к зарплате

Новые отчеты в ПФР — когда сдавать и как заполнять

Путаница с полем 101 и еще две причины срочно свериться с инспекцией по взносам