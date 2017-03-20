Да, бизнесмен вправе не платить НДС.

Патент на три месяца предприниматель должен оплатить не позднее срока, на который получил его (подп. 1 п. 2 ст. 346.51 НК РФ). Если опоздать с уплатой, бизнесмен лишится права на спецрежим и перейдет на общую систему.

Предприниматель вправе освободиться от обязанностей налогоплательщика, если за три предыдущих месяца получил выручку меньше 2 млн рублей (п. 1 ст. 145 НК РФ). Для этого предприниматель должен представить в инспекцию уведомление и выписку из книги учета доходов и расходов за три предыдущих месяца (п. 3, 6 ст. 145 НК РФ).

Форма уведомления для освобождения НДС утверждена приказом МНС России от 04.07.02 № БГ-3-03/342. Документы бизнесмен должен подать не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого решил воспользоваться освобождением.

Предприниматель подаст уведомление только в апреле, а хочет получить льготу с января. В кодексе не сказано, какие последствия наступают, если налогоплательщик не вовремя представил документ. Поэтому ФНС считает, что освободиться от НДС можно с начала года (письмо от 14.09.15 № ГД-3-3/3436@). Значит, не потребуется платить налог с выручки за январь — март.