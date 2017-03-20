Нет, не надо.

Компания встает на учет по местонахождению каждого обособленного подразделения (подп. 3 п. 2 ст. 23, п. 1 ст. 83 НК РФ). Подразделение считается обособленным при двух условиях. Первое: оно находится по другому адресу. Второе: компания там оборудует стационарные рабочие места на срок более месяца (п. 2 ст. 11 НК РФ).

Первое условие у компании выполняется — стройка располагается не по местонахождению компании. Но стационарных рабочих мест она не создает. А значит, обособленного подразделения не возникает. Такого же мнения придерживаются и столичные налоговики (письмо УФНС России по г. Москве от 02.02.16 № 12–18/008798).