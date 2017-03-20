Да, вправе.

Компания исполнила свою обязанность по уплате налога в момент, когда подала платежку в банк. Конечно, при условии, что на счете было достаточно денег (п. 3 ст. 45 НК РФ). Это подтверждают и судьи (определение Верховного суда РФ от 20.04.15 № 305-КГ15-2582).

Инспекторы также посчитали налог оплаченным. Чтобы это проверить, надо заказать акт сверки или справку о состоянии расчетов с бюджетом. Если в карточке нет недоимки, то после поданной уточненки инспекция должна отразить переплату. Ее можно вернуть или зачесть в счет будущих платежей. Подайте заявление по форме из приказа ФНС России от 03.03.15 № ММВ-7-8/90@.