Нет, не обязан, если заявит имущественный вычет с покупки.

Проданная квартира облагается НДФЛ, так как директор владел недвижимостью менее пяти лет (ст. 217.1 НК РФ). При этом руководитель вправе уменьшить доходы на сумму, за которую купил жилье (подп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ, письмо Минфина России от 13.05.13 № 03-04-05/16411). То есть налоговая база составит 100 тыс. рублей (1 500 000 – 1 400 000).

Раз директор раньше не пользовался имущественным вычетом при покупке жилья, он вправе его заявить. Вычет можно получить в том числе с налоговой базы от продажи первой квартиры. То есть со 100 тыс. рублей, так как эти доходы тоже облагаются по ставке 13 процентов. А значит, облагаемая база от продажи квартиры будет нулевой.

Чтобы уменьшить доход от продажи квартиры и заявить вычет с покупки, надо по итогам следующего года сдать декларацию 3-НДФЛ. К ней надо приложить и подтверждающие документы: договор на покупку обеих квартир, свидетельство о праве собственности на вторую квартиру, расписки об оплате жилья.

Вычет с покупки можно заявить также по месту работы, не дожидаясь окончания года.

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