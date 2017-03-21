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21 марта 53 просмотра

В прошлом году директор приобрел квартиру стоимостью 1,4 млн рублей. В этом же году продал ее за 1,5 млн рублей и купил другую за 2 млн рублей. Имущественный вычет с покупки он раньше не заявлял. Обязан ли он заплатить НДФЛ по итогам года?

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отвечает:

Нет, не обязан, если заявит имущественный вычет с покупки.

Проданная квартира облагается НДФЛ, так как директор владел недвижимостью менее пяти лет (ст. 217.1 НК РФ). При этом руководитель вправе уменьшить доходы на сумму, за которую купил жилье (подп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ, письмо Минфина России от 13.05.13 № 03-04-05/16411). То есть налоговая база составит 100 тыс. рублей (1 500 000 – 1 400 000).

Раз директор раньше не пользовался имущественным вычетом при покупке жилья, он вправе его заявить. Вычет можно получить в том числе с налоговой базы от продажи первой квартиры. То есть со 100 тыс. рублей, так как эти доходы тоже облагаются по ставке 13 процентов. А значит, облагаемая база от продажи квартиры будет нулевой.

Чтобы уменьшить доход от продажи квартиры и заявить вычет с покупки, надо по итогам следующего года сдать декларацию 3-НДФЛ. К ней надо приложить и подтверждающие документы: договор на покупку обеих квартир, свидетельство о праве собственности на вторую квартиру, расписки об оплате жилья.

Вычет с покупки можно заявить также по месту работы, не дожидаясь окончания года.

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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