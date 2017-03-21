Счет-фактуру надо записать в одной строке книги продаж, а стоимость товара и НДС надо делить по графам в зависимости от ставки.

В книге продаж реализацию по разным ставкам показывают в отдельных графах. Стоимость товаров без НДС, облагаемых по ставке 18 процентов, пишут в графе 14, а по ставке 10 процентов — в графе 15. В графе 17 отражают НДС по ставке 18 процентов, а в графе 18 — по ставке 10 процентов. А вот стоимость продаж с учетом налога пишут в одной графе 13б.

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