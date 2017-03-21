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21 марта 57 просмотров

Магазин заказывает полиэтиленовые пакеты и бесплатно передает их покупателям. Вправе ли фирма признать расходы на пакеты?

отвечает:

Есть основания списать расходы, но не исключены споры с налоговиками.

Некоторые инспекторы на местах считают, что расходы на бесплатные пакеты списать нельзя, так как компания отдала их даром (п. 16 ст. 270 НК РФ). Но судьи считают иначе. Пакет получает клиент, который оплатил товары. Значит, стоимость пакетов уже заложена в цену продукции. Судьи поддерживают компании (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14.05.10 № КА-А40/3565–10).

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Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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