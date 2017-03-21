Есть основания списать расходы, но не исключены споры с налоговиками.

Некоторые инспекторы на местах считают, что расходы на бесплатные пакеты списать нельзя, так как компания отдала их даром (п. 16 ст. 270 НК РФ). Но судьи считают иначе. Пакет получает клиент, который оплатил товары. Значит, стоимость пакетов уже заложена в цену продукции. Судьи поддерживают компании (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14.05.10 № КА-А40/3565–10).

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