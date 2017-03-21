Уточненка не требуется.

Поставщик заявляет вычет, если предоставил скидку, которая уменьшает цену прошлых отгрузок. У продавца должно быть письмо, подтверждающее, что он уведомил покупателя о скидке. Вычет можно заявить не ранее периода, в котором поставщик оформил корректировочный счет-фактуру, и не позднее трех лет.

Скидка уменьшает доходы поставщика в том периоде, в котором он реализовал товар. В Минфине считают, что поставщик вправе не уточнять прошлогоднюю декларацию по налогу на прибыль, если из-за скидки переплатил налог. Продавец может учесть скидку как расходы прошлых лет в периоде, в котором предоставил бонус (письмо Минфина России от 22.05.15 № 03-03-06/1/29540).