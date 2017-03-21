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21 марта 16 просмотров

В прошлом году компания отгрузила товар. А в марте предоставила скидку. В прошлом году получила прибыль 1 млн рублей, из-за скидки чистая прибыль будет ниже на 50 тыс. Надо ли уточнять декларации по НДС и налогу на прибыль за 2016 год?

отвечает:

Уточненка не требуется.

Поставщик заявляет вычет, если предоставил скидку, которая уменьшает цену прошлых отгрузок. У продавца должно быть письмо, подтверждающее, что он уведомил покупателя о скидке. Вычет можно заявить не ранее периода, в котором поставщик оформил корректировочный счет-фактуру, и не позднее трех лет.

Скидка уменьшает доходы поставщика в том периоде, в котором он реализовал товар. В Минфине считают, что поставщик вправе не уточнять прошлогоднюю декларацию по налогу на прибыль, если из-за скидки переплатил налог. Продавец может учесть скидку как расходы прошлых лет в периоде, в котором предоставил бонус (письмо Минфина России от 22.05.15 № 03-03-06/1/29540).

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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