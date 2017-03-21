Компания вправе пересчитать НДФЛ и вернуть работнику разницу.

Чтобы уменьшить НДФЛ иностранца на авансы, компания обращается с заявлением в инспекцию. А налоговики направляют уведомление по форме, утвержденной приказом ФНС России от 17.03.15 № ММВ-7-11/109@. Без этого документа работодатель не вправе уменьшать налог.

Срок для отправки уведомления — 10 рабочих дней. Его считают с даты, когда инспекция получила заявление компании (п. 6 ст. 227.1 НК РФ). На практике налоговики часто задерживают выдачу документа.

Задержка со стороны налоговиков не повод лишать иностранца права уменьшить налог на авансы. Поэтому если компания обратилась с заявлением до 31 декабря 2016 года, то может уменьшить налог работника за прошлый год.

Чтобы уменьшить налог, сначала считаюь, какая сумма авансов оплачена за 2016 год. Затем уменьшите исчисленный налог на эту сумму. А после считают разницу между удержанным налогом и той суммой, которую компания должна была удержать. Это будет излишне удержанный налог. Эти деньги надо вернуть на счет работника в банке (ст. 231 НК РФ).