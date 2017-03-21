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21 марта 22 просмотра

В ноябре прошлого года приняли на работу иностранца из Таджикистана. Он заплатил фиксированные авансы за патент и попросил уменьшить НДФЛ. Фирма тут же отправила заявление в инспекцию, но уведомление получила только в январе. Вправе ли компания пересчитать налог иностранца за 2016 год?

Формы по теме

отвечает:

Компания вправе пересчитать НДФЛ и вернуть работнику разницу.

Чтобы уменьшить НДФЛ иностранца на авансы, компания обращается с заявлением в инспекцию. А налоговики направляют уведомление по форме, утвержденной приказом ФНС России от 17.03.15 № ММВ-7-11/109@. Без этого документа работодатель не вправе уменьшать налог.

Срок для отправки уведомления — 10 рабочих дней. Его считают с даты, когда инспекция получила заявление компании (п. 6 ст. 227.1 НК РФ). На практике налоговики часто задерживают выдачу документа.

Задержка со стороны налоговиков не повод лишать иностранца права уменьшить налог на авансы. Поэтому если компания обратилась с заявлением до 31 декабря 2016 года, то может уменьшить налог работника за прошлый год.

Чтобы уменьшить налог, сначала считаюь, какая сумма авансов оплачена за 2016 год. Затем уменьшите исчисленный налог на эту сумму. А после считают разницу между удержанным налогом и той суммой, которую компания должна была удержать. Это будет излишне удержанный налог. Эти деньги надо вернуть на счет работника в банке (ст. 231 НК РФ).

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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