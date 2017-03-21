Наши сайты
3 месяца подписки в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№6
Март

В свежем «Главбухе»

В расчет больничных и отпускных попало 8 Марта

Подписка
3 месяца подписки в подарок!
№6
21 марта 16 просмотров

Компания продает ортопедическую обувь. Эта операция освобождена от НДС. На камералке инспекция запросила перечень проданных товаров с наименованием, ценой и количеством. В требовании налоговики ссылаются на пункт 6 статьи 88 НК РФ. Обязана ли фирма представить документы?

Формы по теме

отвечает:

Фирма вправе не представлять документы.

Инспекторы вправе требовать документы, подтверждающие льготы (п. 6 ст. 88 НК РФ). Продажа ортопедической обуви не облагается НДС. Но такая операция не является льготой.

Реализация товаров освобождена от налогообложения независимо от того, какая компания совершает сделку (подп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ). А значит, инспекторы не вправе требовать документы, ссылаясь на пункт 6 статьи 88 НК РФ. Согласны с этим и судьи в некоторых регионах (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.02.15 № Ф07-1155/2014).

В ответ на требование можно вежливо отказать.

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Какими вопросами сотрудники замучили вашу бухгалтерию?

Сотрудники хоть раз просили завысить или занизить доходы в справке 2-НДФЛ?

Сотрудники хоть раз говорили, что вы им неправильно рассчитали зарплату или др. выплаты?

Сотрудники просят пояснить, что за суммы в их расчетных листках?

Сотрудники требуют 13-ую зарплату или дополнительные выплаты?

Сотрудники просят объяснить, как они могут получить налоговые вычеты?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.



Самые интересные статьи:

Почему не оплатили отпуск за свой счет, или Самые неожиданные претензии к зарплате

Новые отчеты в ПФР — когда сдавать и как заполнять

Путаница с полем 101 и еще две причины срочно свериться с инспекцией по взносам