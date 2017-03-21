Фирма вправе не представлять документы.

Инспекторы вправе требовать документы, подтверждающие льготы (п. 6 ст. 88 НК РФ). Продажа ортопедической обуви не облагается НДС. Но такая операция не является льготой.

Реализация товаров освобождена от налогообложения независимо от того, какая компания совершает сделку (подп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ). А значит, инспекторы не вправе требовать документы, ссылаясь на пункт 6 статьи 88 НК РФ. Согласны с этим и судьи в некоторых регионах (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.02.15 № Ф07-1155/2014).

В ответ на требование можно вежливо отказать.