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21 марта 23 просмотра

Как заполнить книгу покупок, если работник предъявил электронный билет на самолет или поезд?

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отвечает:

В книге покупок надо зарегистрировать распечатанную маршрут/квитанцию авиабилета или контрольный купон железнодорожного билета, в котором выделен НДС. Это бланки строгой отчетности, а кодекс разрешает на основании них заявлять вычет (п. 7 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ).

ИНН перевозчика в электронных бланках — это необязательный реквизит (приказы Минтранса России от 08.11.06 № 134, от 21.08.12 № 322). Как правило, в электронных билетах на поезд ИНН есть, а на самолет отсутствует. Если ИНН не показан, графу 10 книги оставьте пустой (письма Минфина России от 28.05.15 № 03-07-11/30876, ФНС России от 18.08.15 № ГД-4-3/14544).

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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