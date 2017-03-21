В книге покупок надо зарегистрировать распечатанную маршрут/квитанцию авиабилета или контрольный купон железнодорожного билета, в котором выделен НДС. Это бланки строгой отчетности, а кодекс разрешает на основании них заявлять вычет (п. 7 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ).

ИНН перевозчика в электронных бланках — это необязательный реквизит (приказы Минтранса России от 08.11.06 № 134, от 21.08.12 № 322). Как правило, в электронных билетах на поезд ИНН есть, а на самолет отсутствует. Если ИНН не показан, графу 10 книги оставьте пустой (письма Минфина России от 28.05.15 № 03-07-11/30876, ФНС России от 18.08.15 № ГД-4-3/14544).