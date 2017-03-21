Да, обязана.
Одну декларацию надо подать в инспекцию, где раньше состояли на учете, другую — в новую налоговую (письмо ФНС России от 21.08.13 № НД-4-14/15178@).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, обязана.
Одну декларацию надо подать в инспекцию, где раньше состояли на учете, другую — в новую налоговую (письмо ФНС России от 21.08.13 № НД-4-14/15178@).
За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.
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