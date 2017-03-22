Нет, надо подавать одну декларацию по всем видам деятельности на вмененке.

Надо заполнить отдельно раздел 2 по каждому виду деятельности (п. 5.1 Порядка, утв. приказом ФНС России от 04.07.14 № ММВ-7-3/353). В строке 010 декларации пишут код вида деятельности.

Базовая доходность в строке 040 также будет отличаться. Значение физического показателя за каждый месяц пишут в строках 070, 080, 090. Для мойки — это число работников, для парковки — общая площадь стоянки в квадратных метрах.

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