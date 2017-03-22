Наши сайты
3 месяца подписки в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№7
Апрель

В свежем «Главбухе»

Больше не платите НДФЛ с банковских комиссий

Подписка
3 месяца подписки в подарок!
№7
22 марта 58 просмотров

2 марта уволился сотрудник. В этот день выдали ему зарплату вместе с компенсацией за отпуск — 60 тыс. рублей, а также оплатили больничный — 9000 рублей. НДФЛ со всех сумм перечислили 2 марта. Как отразить эти выплаты в разделе 2 расчета 6-НДФЛ?

отвечает:

Зарплату при увольнении и больничное пособие надо показать в разных блоках строк 100–140 раздела 2 расчета 6-НДФЛ.

Компания показывает разные выплаты в одном блоке строк 100–140 раздела 2, если по доходам совпадают все три даты: получения дохода, удержания НДФЛ и крайний срок, когда компания вправе перечислить налог в бюджет.

Если сотрудник увольняется, то датой получения дохода в виде оплаты труда считается последний день работы (абз. 2 п. 2 ст. 223 НК РФ). А датой получения дохода в виде компенсации за отпуск и больничных — день их выплаты. Компания выдала сотруднику расчет, компенсацию за отпуск и пособие в последний день работы. В день выплаты компания также удерживает НДФЛ. Значит, даты в строках 100 и 110 будут одинаковыми — 2 марта.

В то же время срок перечисления НДФЛ в строке 120 будет отличаться. Для зарплаты и компенсации крайний срок уплаты НДФЛ — это день, следующий за выплатой, — 3 марта. А для пособия — последний день месяца, в котором компания выдала деньги (п. 6 ст. 226 НК РФ). То есть 31 марта.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Какими вопросами сотрудники замучили вашу бухгалтерию?

Сотрудники хоть раз просили завысить или занизить доходы в справке 2-НДФЛ?

Сотрудники хоть раз говорили, что вы им неправильно рассчитали зарплату или др. выплаты?

Сотрудники просят пояснить, что за суммы в их расчетных листках?

Сотрудники требуют 13-ую зарплату или дополнительные выплаты?

Сотрудники просят объяснить, как они могут получить налоговые вычеты?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.