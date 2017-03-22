Зарплату при увольнении и больничное пособие надо показать в разных блоках строк 100–140 раздела 2 расчета 6-НДФЛ.

Компания показывает разные выплаты в одном блоке строк 100–140 раздела 2, если по доходам совпадают все три даты: получения дохода, удержания НДФЛ и крайний срок, когда компания вправе перечислить налог в бюджет.

Если сотрудник увольняется, то датой получения дохода в виде оплаты труда считается последний день работы (абз. 2 п. 2 ст. 223 НК РФ). А датой получения дохода в виде компенсации за отпуск и больничных — день их выплаты. Компания выдала сотруднику расчет, компенсацию за отпуск и пособие в последний день работы. В день выплаты компания также удерживает НДФЛ. Значит, даты в строках 100 и 110 будут одинаковыми — 2 марта.

В то же время срок перечисления НДФЛ в строке 120 будет отличаться. Для зарплаты и компенсации крайний срок уплаты НДФЛ — это день, следующий за выплатой, — 3 марта. А для пособия — последний день месяца, в котором компания выдала деньги (п. 6 ст. 226 НК РФ). То есть 31 марта.

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