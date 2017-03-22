Нет, выплаты надо показать в разных блоках.

Дата получения дохода и удержания НДФЛ по отпускным и материальной помощи — это дата выплаты. То есть 15 марта. Эту дату отразите в строках 100 и 110 раздела 2.

НДФЛ с отпускных можно перечислить до конца месяца, в котором компания выдала деньги (п. 6 ст. 226 НК РФ). То есть срок перечисления налога — 31 марта.

Материальная помощь к отпуску — это не отпускные. По таким выплатам перечислить НДФЛ надо не позднее дня, следующего за выдачей денег. То есть 16 марта. Значит, даты в строке 120 будут отличаться.

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