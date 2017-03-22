В разных блоках строк 100–140.

Дата получения дохода по зарплате — последний день месяца, за который она начислена. По зарплате за январь — это 31-е число. Премия — это стимулирующая выплата. Ее конкретный размер не предусмотрен в трудовом договоре. Поэтому дата получения дохода в виде премии — день, когда компания фактически выдала деньги. В данном случае — 2 февраля.

Удержать НДФЛ с обеих выплат надо в день выдачи денег — 2 февраля, а заплатить — не позднее 3 февраля. Эти даты отразите в строках 110 и 120. Но так как даты в строке 100 отличаются, запишите зарплату и премии в разных блоках строк 100–140.

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