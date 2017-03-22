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22 марта 94 просмотра

Зарплата работников состоит из оклада и премии. Эти суммы фирма начисляет в конце месяца и выдает в один день. Например, за январь — 2 февраля. Зарплата сотрудников за январь — 760 тыс. рублей, премия — 420 тыс. рублей. Как показать эти выплаты в разделе 2?

отвечает:

В разных блоках строк 100–140.

Дата получения дохода по зарплате — последний день месяца, за который она начислена. По зарплате за январь — это 31-е число. Премия — это стимулирующая выплата. Ее конкретный размер не предусмотрен в трудовом договоре. Поэтому дата получения дохода в виде премии — день, когда компания фактически выдала деньги. В данном случае — 2 февраля.

Удержать НДФЛ с обеих выплат надо в день выдачи денег — 2 февраля, а заплатить — не позднее 3 февраля. Эти даты отразите в строках 110 и 120. Но так как даты в строке 100 отличаются, запишите зарплату и премии в разных блоках строк 100–140.

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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