В разделе 1 и 2 покажите только отпускные за использованные дни отдыха.

В 6-НДФЛ компания показывает доходы, которые получил сотрудник. Работник использовал половину отпуска. В остальные дни он трудился, и компания начисляла за этот период зарплату.

В строке 020 раздела 1 заполняют только отпускные за использованные дни отдыха. То есть 10 тыс. рублей. В строках 040 и 070 пишут начисленный и удержанный налог с этой части — 1300 рублей. Аналогично заполняют доход и налог в строках 130 и 140 раздела 2.

При выплате отпускных компания заплатила НДФЛ — 2600 рублей. 1300 рублей — это излишне перечисленный налог. Компания вправе обратиться в инспекцию за возвратом этой суммы.

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