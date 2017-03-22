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22 марта 23 просмотра

2 февраля выплатили сотруднику отпускные за 28 дней — 20 тыс. рублей. Заплатили НДФЛ — 2600 рублей. Работник отгулял всего две недели, а затем его отозвали из отпуска. Отпускные за это время — 10 тыс. рублей. Работник вернул вторую часть отпускных, но уже за вычетом НДФЛ — 8700 рублей. Как заполнить разделы 1 и 2?

отвечает:

В разделе 1 и 2 покажите только отпускные за использованные дни отдыха.

В 6-НДФЛ компания показывает доходы, которые получил сотрудник. Работник использовал половину отпуска. В остальные дни он трудился, и компания начисляла за этот период зарплату.

В строке 020 раздела 1 заполняют только отпускные за использованные дни отдыха. То есть 10 тыс. рублей. В строках 040 и 070 пишут начисленный и удержанный налог с этой части — 1300 рублей. Аналогично заполняют доход и налог в строках 130 и 140 раздела 2.

При выплате отпускных компания заплатила НДФЛ — 2600 рублей. 1300 рублей — это излишне перечисленный налог. Компания вправе обратиться в инспекцию за возвратом этой суммы.

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Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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