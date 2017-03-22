Надо оформить дубликат на основании заявления работника. В дубликате пишут суммарно стаж — общее количество лет, месяцев, дней работы. То есть не надо уточнять, кем и в каких компаниях трудился работник. Затем делают запись о приеме в компанию.
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Надо оформить дубликат на основании заявления работника. В дубликате пишут суммарно стаж — общее количество лет, месяцев, дней работы. То есть не надо уточнять, кем и в каких компаниях трудился работник. Затем делают запись о приеме в компанию.
За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.
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