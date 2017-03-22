В течение 15 календарных дней с момента, когда фирма получила заявление от работника (п. 31 Порядка, утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.03 № 225).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
В течение 15 календарных дней с момента, когда фирма получила заявление от работника (п. 31 Порядка, утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.03 № 225).
За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.
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