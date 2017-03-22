Надо заполнить сведения на основании диплома магистра. Для этого в строке «образование» пишут — высшее, степень магистр. Сведения об окончании бакалавриата фирма вправе не вносить в книжку.

Запишите направление подготовки «Экономика». По общему правилу в строке «профессия, специальность» компания заполняет профессию или специальность на основании диплома (п. 2.1 Инструкции, утв. постановлением Минтруда России от 10.10.03 № 69). Но с 1 сентября 2013 года изменилась система образования. Бакалавры и магистры получают диплом, в котором записана не специальность, а направление подготовки (приказ Минобрнауки России от 12.09.13 № 1061). По сути это одно и то же.