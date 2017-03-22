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Путаница с полем 101 и еще две причины срочно свериться с инспекцией по взносам

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22 марта 55 просмотров

Летом прошлого года учредитель назначил нового директора на два года. Директор еще не был в отпуске, и в этом году он тоже будет работать. В июне 2018 года договор закончится. Учредитель планирует уволить директора, выплатить компенсацию и снова принять на два года. Нет ли тут нарушения, за которое компанию оштрафуют трудинспекторы?

отвечает:

Штрафа можно избежать, если компания перенесет отпуск на будущий год, а сотрудник будет не против.

Работодатель обязан ежегодно предоставлять отпуск (ст. 114 ТК РФ). За первый год работы директор вправе использовать отпуск по истечении шести месяцев.

Если отдых директора неблагоприятно отразится на работе компании, то работодатель вправе перенести отпуск с согласия работника на следующий год. Тогда директор должен использовать отпуск в течение 12 месяцев после окончания года, в котором он не отдохнул из-за переноса (ст. 124 ТК РФ).

Чтобы перенести отпуск, надо издать приказ, в котором пишут о необходимости переноса. Работник может согласиться с переносом, если поставит свою подпись на приказе или напишет отдельное заявление.

В график отпусков на текущий год внесите даты, на которые компания планирует перенести отпуск, надо сделать ссылку на приказ о переносе и в последней графе записать причину переноса. Например, в связи с производственной необходимостью.

Трудовой кодекс запрещает не предоставлять отпуск в течение двух лет подряд (ст. 124 ТК РФ). Но если работник уволится раньше истечения этих двух лет и компания выплатит компенсацию, то ничего не нарушит.

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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