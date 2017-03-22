Штрафа можно избежать, если компания перенесет отпуск на будущий год, а сотрудник будет не против.

Работодатель обязан ежегодно предоставлять отпуск (ст. 114 ТК РФ). За первый год работы директор вправе использовать отпуск по истечении шести месяцев.

Если отдых директора неблагоприятно отразится на работе компании, то работодатель вправе перенести отпуск с согласия работника на следующий год. Тогда директор должен использовать отпуск в течение 12 месяцев после окончания года, в котором он не отдохнул из-за переноса (ст. 124 ТК РФ).

Чтобы перенести отпуск, надо издать приказ, в котором пишут о необходимости переноса. Работник может согласиться с переносом, если поставит свою подпись на приказе или напишет отдельное заявление.

В график отпусков на текущий год внесите даты, на которые компания планирует перенести отпуск, надо сделать ссылку на приказ о переносе и в последней графе записать причину переноса. Например, в связи с производственной необходимостью.

Трудовой кодекс запрещает не предоставлять отпуск в течение двух лет подряд (ст. 124 ТК РФ). Но если работник уволится раньше истечения этих двух лет и компания выплатит компенсацию, то ничего не нарушит.