Мы считаем, что субсидия не облагается НДС, но возможны споры.

По мнению Минфина, субсидия связана с оплатой услуг лизингодателя. А раз это плата за услуги, она увеличивает налоговую базу по НДС (письмо от 31.07.15 № 03-07-11/44511).

С этой позицией можно поспорить. Субсидия позволяет лизингополучателю купить товар со скидкой. Это льгота, которую возмещает государство. А такие субсидии кодекс освобождает от НДС (абз. 3 п. 2 ст. 154 НК РФ). Такая позиция наверняка приведет к спорам, а практика не сложилась.