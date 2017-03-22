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№7
22 марта 68 просмотров

В марте фирма забыла выставить авансовый счет-фактуру. Если компания оформит документы сейчас за март, то нарушит нумерацию. То есть 26 марта компания оформила документ № 27, а сейчас составит счет-фактуру № 31 от 25 марта. Опасна ли такая нумерация и не оштрафуют ли нас инспекторы?

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отвечает:

Штрафов быть не должно.

Правила заполнения счетов-фактур четко не определяют, как нумеровать документы. В них сказано лишь, что порядковые номера присваиваются документам в общем хронологическом порядке (подп. «а» п. 1 приложения 2 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). Авансовый счет-фактуру надо выставить в течение пяти календарных дней после оплаты (п. 3 ст. 168 НК РФ). Но если по бумагам фирма вовремя оформит документ, то номер присвоит не по порядку.

В то же время хаотичная нумерация не является нарушением. Кодекс не предусматривает за это наказания. Инспекторы не вправе оштрафовать поставщика, если номер счета-фактуры будет идти не по порядку с предыдущими документами.

Для покупателя тоже нет никаких рисков. Даже неверный номер в счете-фактуре не препятствует вычету, так как инспекторы могут идентифицировать стороны сделки, наименование и стоимость товара, ставку и сумму НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ, письмо Минфина России от 11.10.13 № 03-07-09/42466).

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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