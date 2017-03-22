Штрафов быть не должно.

Правила заполнения счетов-фактур четко не определяют, как нумеровать документы. В них сказано лишь, что порядковые номера присваиваются документам в общем хронологическом порядке (подп. «а» п. 1 приложения 2 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). Авансовый счет-фактуру надо выставить в течение пяти календарных дней после оплаты (п. 3 ст. 168 НК РФ). Но если по бумагам фирма вовремя оформит документ, то номер присвоит не по порядку.

В то же время хаотичная нумерация не является нарушением. Кодекс не предусматривает за это наказания. Инспекторы не вправе оштрафовать поставщика, если номер счета-фактуры будет идти не по порядку с предыдущими документами.

Для покупателя тоже нет никаких рисков. Даже неверный номер в счете-фактуре не препятствует вычету, так как инспекторы могут идентифицировать стороны сделки, наименование и стоимость товара, ставку и сумму НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ, письмо Минфина России от 11.10.13 № 03-07-09/42466).