В 6-НДФЛ подарки, призы и матпомощь укажите в доходах полностью по строке 020. Вычет покажите в строке 030. Поступайте так, даже если доход не превышает норматива. В разделе 2 по строке 130 укажите весь доход, который выплатили. По строке 140 покажите фактически удержанный налог. Другие подсказки, чтобы заполнить годовой 6-НДФЛ, смотрите в рекомендации.

Сдавать расчеты по форме 6-НДФЛ должны все налоговые агенты (п. 2 ст. 230 НК РФ). Основание, по которому организация или предприниматель признается налоговым агентом (ст. 226 или 226.1 НК РФ), значения не имеет (письмо Минфина России от 2 ноября 2015 г. № 03-04-06/63268).

Как правило, налоговые агенты по НДФЛ – это работодатели, то есть организации и предприниматели, которые выплачивают доходы по трудовым договорам. Или заказчики – организации и предприниматели, которые выплачивают доходы исполнителям на основании гражданско-правовых договоров.

Если в течение отчетного периода организация (предприниматель) не начисляли и не выплачивали физлицам никаких доходов, не удерживали НДФЛ и не перечисляли налог в бюджет, сдавать расчеты 6-НДФЛ не нужно. В таких случаях организация (предприниматель) не признается налоговым агентом. А сдавать расчеты должны именно налоговые агенты. При этом организация (предприниматель) вправе представить, а инспекция обязана принять нулевой расчет 6-НДФЛ.

Это следует из абзаца 3 пункта 2 статьи 230 Налогового кодекса РФ и подтверждается письмами ФНС России от 1 августа 2016 г. № БС-4-11/13984, от 23 марта 2016 г. № БС-4-11/4901 и от 4 мая 2016 г. № БС-4-11/7928.