Чтобы исправить ошибки в СЗВ-М за февраль, можете сдать либо дополняющую, либо отменяющую форму. Ошиблись в ИНН сотрудника? Подайте сразу обе формы: в отменяющую перенесите ошибочный ИНН из исходной, а в дополняющей укажите верный ИНН. Подсказки, чтобы сдать февральский СЗВ-М с первого раза без ошибок, читайте в рекомендации.

Если отчет СЗВ-М сдать позже срока, то страхователя оштрафуют. Размер штрафа – 500 руб. за каждого застрахованного сотрудника.

Отчет СЗВ-М сдали своевременно, но указали в нем данные не по всем сотрудникам? Опять же компании выпишут штраф – 500 руб. за каждого застрахованного сотрудника, которого не внесли в отчет.

Сдали вовремя, но в отчете неверные данные – тоже штраф. Размер тот же – 500 руб. за каждого застрахованного сотрудника, по которому привели недостоверные данные (например, указали неверный ИНН).

Чтобы избежать штрафа, уточните СЗВ-М в течение пяти рабочих дней с момента, когда получите протокол из ПФР. Так предусмотрено статьей 17 Закона от 1 апреля 1996 № 27-ФЗ и пунктом 37 Инструкции, утвержденной приказом Минтруда России от 21 декабря 2016 № 766н.

Если количество сотрудников 25 и больше, сдавать сведения по ним страхователь обязан в электронной форме. Если это правило нарушить и сдать СЗВ-М на бумаге, страхователя оштрафуют на 1000 руб. Это правило части 4 статьи 17 Закона от 1 апреля 1996 № 27-ФЗ.