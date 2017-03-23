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23 марта 31 просмотр

15 февраля уволили сотрудника по соглашению сторон. Выплатили ему 70 тыс. рублей — это на 17 тыс. рублей выше трехкратного среднего месячного заработка сотрудника. Как показать такую выплату в расчете 6-НДФЛ?

отвечает:

Надо отразить 17 тыс. рублей в разделах 1 и 2.

Выплаты при увольнении в пределах трех средних месячных заработков освобождены от НДФЛ ( п. 3 ст. 217 НК РФ ). Поэтому, если компания выдала компенсацию в пределах этих сумм, она вправе не отражать их в 6-НДФЛ. Если компания выдала больше, разницу 17 тыс. рублей надо отразить в строке 020 раздела 1 и строке 130 раздела 2. В строках 070 и 140 пишут НДФЛ с превышения — 2210 рублей (17 000 руб. х 13%).

Дата получения такого дохода и день удержания НДФЛ — день выплаты. В строках 100 и 110 пишут 15 февраля, а в строке 120 — следующий день 16 февраля.

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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