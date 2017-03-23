В разделе 1 отражают всю начисленную зарплату за январь — март 2017 года. А в разделе 2 показывают только суммы, выплаченные в первом квартале.
Дата получения дохода по зарплате — последний день месяца, за который компания ее начислила. Эту дату записывают в строке 100 раздела 2. Кстати, 31 января выпадает на выходной. Но в строке 100 все равно надо записать эту дату. Сроки в строках 100 и 110 не переносятся. В строке 110 отражают дату, когда компания удержала НДФЛ. Налог компания удерживает с фактически выданной зарплаты, даже если перечислила ее с задержкой. Поэтому пишут в строке 110 — 15 марта. А в строке 120 следующий день — 16 марта.
Что касается зарплаты за февраль, то ее не надо показывать в разделе 2 расчета за первый квартал. Так как компания выдала зарплату за февраль в апреле, то строки 100–140 по этим суммам заполнят в расчете за полугодие.
Если компания выдавала с опозданием зарплату за прошлый год, то ее также показывают в разделе 2. В строке 100 записывают последний день месяца, за который начислена зарплата. В строке 110 — фактический день выплаты, в строке 120 — следующий рабочий день.
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