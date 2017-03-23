Если компания выдавала с опозданием зарплату за прошлый год, то ее также показывают в разделе 2. В строке 100 записывают последний день месяца, за который начислена зарплата. В строке 110 — фактический день выплаты, в строке 120 — следующий рабочий день.

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