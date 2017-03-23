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23 марта 39 просмотров

Из-за финансовых трудностей зарплату и отпускные постоянно выдают с задержкой. Например, зарплату за январь выдали только 15 марта. А зарплату за февраль перечислили только в апреле. Как заполнить 6-НДФЛ?

отвечает:

В разделе 1 отражают всю начисленную зарплату за январь — март 2017 года. А в разделе 2 показывают только суммы, выплаченные в первом квартале.

Дата получения дохода по зарплате — последний день месяца, за который компания ее начислила. Эту дату записывают в строке 100 раздела 2. Кстати, 31 января выпадает на выходной. Но в строке 100 все равно надо записать эту дату. Сроки в строках 100 и 110 не переносятся. В строке 110 отражают дату, когда компания удержала НДФЛ. Налог компания удерживает с фактически выданной зарплаты, даже если перечислила ее с задержкой. Поэтому пишут в строке 110 — 15 марта. А в строке 120 следующий день — 16 марта.

Что касается зарплаты за февраль, то ее не надо показывать в разделе 2 расчета за первый квартал. Так как компания выдала зарплату за февраль в апреле, то строки 100–140 по этим суммам заполнят в расчете за полугодие.

Если компания выдавала с опозданием зарплату за прошлый год, то ее также показывают в разделе 2. В строке 100 записывают последний день месяца, за который начислена зарплата. В строке 110 — фактический день выплаты, в строке 120 — следующий рабочий день.

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Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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