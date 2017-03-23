Нет, в расчете 6-НДФЛ компания отражает доходы, которые облагаются налогом.

Декретные полностью освобождены от НДФЛ (ст. 217 НК РФ). Такие выплаты не отражают в расчете. Если сотрудница весь квартал была в декрете и получала только пособие, то ее также не включают в число «физиков» в строке 060. Ведь в этой строке компания показывает не всех работников, а количество «физиков», которые получили доходы, облагаемые НДФЛ.

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