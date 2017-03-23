Да, конечно.

В расчете 6-НДФЛ налоговый агент отражает все доходы, которые выплачивал «физикам» и которые облагаются НДФЛ. Не важно, какой договор организация заключила — трудовой, подряда, аренды. Если имущество в аренду сдает сотрудник, в строке 060 считают его только один раз. В то же время в расчете не надо показывать доходы от продажи имущества «физикам». Хотя компания выплатила доход, она не будет налоговым агентом.

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