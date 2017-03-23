Дату уплаты налога компания не отражает в 6-НДФЛ.

В строке 120 показывают крайний срок, когда компания должна перечислить НДФЛ. Если компания платит налог позже, на камералке инспекторы могут начислить пени и штрафы по статье 123 НК РФ. Досрочный НДФЛ инспекторы не считают налогом и требуют заплатить его повторно. Отменить требование удается в суде (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.01.15 № Ф04-14138/2014).

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