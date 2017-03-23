НДФЛ с дивидендов платят в инспекцию по месту учета головного офиса.

По общему правилу компания перечисляет НДФЛ по месту своей регистрации. А за работников подразделения — в инспекцию по местонахождению обособленного офиса (п. 7 ст. 226 НК РФ).

Компания выдает дивиденды «физику» как учредителю, а не как работнику подразделения. Поэтому налог платят по адресу головного офиса (письмо Минфина России от 22.03.13 № 03-04-06/8999).

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