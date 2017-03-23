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Почему не оплатили отпуск за свой счет, или Самые неожиданные претензии к зарплате

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23 марта 16 просмотров

ООО в Московской области открыли магазин. Учредитель компании работает управляющим в этом магазине. В апреле планируют выдать ему дивиденды. В какую налоговую перечислять НДФЛ: по месту головного офиса или подразделения?

отвечает:

НДФЛ с дивидендов платят в инспекцию по месту учета головного офиса.

По общему правилу компания перечисляет НДФЛ по месту своей регистрации. А за работников подразделения — в инспекцию по местонахождению обособленного офиса (п. 7 ст. 226 НК РФ).

Компания выдает дивиденды «физику» как учредителю, а не как работнику подразделения. Поэтому налог платят по адресу головного офиса (письмо Минфина России от 22.03.13 № 03-04-06/8999).

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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