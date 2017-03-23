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Не надо второй раз платить налог, который застрял в банке

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№7
23 марта 40 просмотров

Компания арендует помещение у сотрудника. Стоимость по договору фиксированная, арендодатель сам оплачивает коммуналку за свой счет. Вправе ли фирма удержать НДФЛ с арендной платы за вычетом расходов на коммуналку?

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отвечает:

Нет, не вправе. Чтобы не удерживать налог с расходов на коммуналку, потребуется переделать договор.

В кодексе названы случаи, когда доход «физика» можно уменьшить на расходы, связанные с исполнением договора. Например, если компания заключила договор подряда, то вправе удержать налог с вознаграждения за минусом расходов на выполнение работ (п. 2 ст. 221 НК РФ). Эти расходы (стоимость материалов, проезда и т. п.) «физик» должен подтвердить. Но в отношении договора аренды таких правил нет.

Компания не может уменьшить на коммуналку доход. А значит, удерживает НДФЛ со всей выплаченной суммы.

Можно снизить налог, если компания изменит условия договора аренды с «физиком». В договоре надо записать, что компания вносит арендную плату, а также компенсирует арендодателю расходы за использованные коммунальные услуги. Например, к ним относятся платежи за газ, свет, воду. Их размер зависит от показаний счетчиков, и каждый месяц он может быть разным.

Поскольку компания пользуется услугами в своих интересах, у «физика» в части платы за свет, газ и воду доходов не возникает. А значит, стоимость возмещенных услуг не облагается НДФЛ. Компания будет удерживать налог только с арендной платы. Так считают и в Минфине России (письмо от 07.09.12 № 03-04-06/8–272).

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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