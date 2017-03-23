Нет, не вправе. Чтобы не удерживать налог с расходов на коммуналку, потребуется переделать договор.

В кодексе названы случаи, когда доход «физика» можно уменьшить на расходы, связанные с исполнением договора. Например, если компания заключила договор подряда, то вправе удержать налог с вознаграждения за минусом расходов на выполнение работ (п. 2 ст. 221 НК РФ). Эти расходы (стоимость материалов, проезда и т. п.) «физик» должен подтвердить. Но в отношении договора аренды таких правил нет.

Компания не может уменьшить на коммуналку доход. А значит, удерживает НДФЛ со всей выплаченной суммы.

Можно снизить налог, если компания изменит условия договора аренды с «физиком». В договоре надо записать, что компания вносит арендную плату, а также компенсирует арендодателю расходы за использованные коммунальные услуги. Например, к ним относятся платежи за газ, свет, воду. Их размер зависит от показаний счетчиков, и каждый месяц он может быть разным.

Поскольку компания пользуется услугами в своих интересах, у «физика» в части платы за свет, газ и воду доходов не возникает. А значит, стоимость возмещенных услуг не облагается НДФЛ. Компания будет удерживать налог только с арендной платы. Так считают и в Минфине России (письмо от 07.09.12 № 03-04-06/8–272).