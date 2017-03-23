Нет, не вправе. Расходы на канцтовары сотрудник должен подтвердить накладной или товарным чеком.
Кассовый чек подтверждает только факт оплаты. Это не первичный документ (письмо ФНС России от 25.06.13 № ЕД-4-3/11515@). По нему невозможно определить, что сотрудник купил и сколько стоит каждый товар. Поэтому вместе с кассовым чеком надо потребовать у работника первичный документ. Например, товарный чек. В первичке должны быть отражены наименование продавца, название товаров, их количество и стоимость, подписи продавца и покупателя (ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ).