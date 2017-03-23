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23 марта 66 просмотров

Сотрудник взял деньги под отчет и купил канцелярские товары — карандаши, ручки, органайзеры, блокноты. Приложил к авансовому отчету кассовый чек. В чеке стоит только общая стоимость товаров. Вправе ли фирма учесть расходы по такому документу?

отвечает:

Нет, не вправе. Расходы на канцтовары сотрудник должен подтвердить накладной или товарным чеком.

Кассовый чек подтверждает только факт оплаты. Это не первичный документ (письмо ФНС России от 25.06.13 № ЕД-4-3/11515@). По нему невозможно определить, что сотрудник купил и сколько стоит каждый товар. Поэтому вместе с кассовым чеком надо потребовать у работника первичный документ. Например, товарный чек. В первичке должны быть отражены наименование продавца, название товаров, их количество и стоимость, подписи продавца и покупателя (ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ).

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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